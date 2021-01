Le box-office en chute libre

L’année 2020 en est une à oublier pour les cinémas du Québec. Avec la pandémie qui a entraîné la fermeture des salles pendant plusieurs mois, les revenus au box-office de la province ont chuté de 75 % par rapport à ceux de l’année précédente.

Selon le bilan annuel de l’agence Cinéac, qui a été dévoilé jeudi matin, les recettes de l’ensemble des cinémas du Québec se sont élevées à 45 094 703 $ en 2020, une baisse importante, mais prévisible par rapport aux chiffres de 2019 alors que le box-office global de la province avait grimpé à 176 751 882 $.

« L’année 2020 a été désastreuse pour nous, admet le président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, Éric Bouchard. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle est terminée et qu’avec l’arrivée des vaccins, on peut entrevoir un retour à la normale plus tard en 2021. »

Le Québec s’en tire bien

Si le portrait est sombre pour le box-office global, le cinéma québécois a tout de même réussi à s’illustrer en 2020 en augmentant ses parts de marché de façon significative. Celles-ci sont passées de 7,5 % en 2019 à 11,7 % en 2020, sa meilleure moyenne depuis 2009 (12,8 %). Trois films québécois se sont d’ailleurs hissés dans le top 20 des titres les plus populaires de l’année dans les salles de la province, soit Mafia inc., Suspect numéro un et Mon cirque à moi.

En termes de revenus, par contre, les films québécois ont vu leurs recettes passer de 13,3 M$ en 2019 à 5,3 M$ en 2020.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement fait mal au cinéma américain. Les studios hollywoodiens ayant repoussé plusieurs de leurs grosses productions, seulement 52 longs métrages américains ont pris l’affiche au Québec en 2020 (contre 146 en 2019). Résultat : les recettes des films américains au box-office québécois ont dégringolé de 136,5 M$ en 2019 à 30,9 M$ en 2020.

TOP 5 (films internationaux)

1917 : 2,7 M$

Sonic le hérisson : 2,6 M$

Mauvais garçons pour la vie : 2,2 M$

Dolittle : 1,8 M$

Tenet : 1,6 M$

TOP 5 (films québécois)