Ville de Québec: moins de neige, moins de plaintes

L’hiver peu neigeux donne un répit à la Ville de Québec qui reçoit moins de plaintes et a dû sortir la machinerie moins souvent que par le passé.

La région de Québec a reçu moins de neige que d’habitude, cette année. À cette période, la normale de neige tombée est de près de 110 cm.

Or, entre le 1er novembre et le 8 janvier, la capitale a reçu seulement 70 cm, précise Simon Legault, météorologue à Environnement et changements climatiques Canada.

Ces chutes moindres se sont répercutées sur les plaintes, qui ont connu une baisse.

La porte-parole de la Ville de Québec Wendy Whittom a indiqué que 958 plaintes ont été enregistrées depuis le début de l’hiver.

C’est un nombre significativement moins élevé que lors des années précédentes, alors que ce décompte se situait autour de 1400 plaintes et plus, depuis 2016.

L’année 2018-2019 avait été particulièrement chargée, avec plus de 2000 plaintes pour la même période.

« Il est à noter que plusieurs facteurs influencent le nombre de plaintes, dont le moment des précipitations, la quantité par tempête, les conditions météorologiques... Il est donc difficile de comparer les chiffres directement entre eux », nuance Mme Whittom.

Neuf opérations

Jusqu’à maintenant, la Ville de Québec a sorti neuf fois la machinerie pour des opérations de déneigement.

C’est moins qu’en 2018-2019, alors que les souffleuses avaient sillonné les rues 17 fois entre le 1er novembre et le 8 janvier.

Il est trop tôt cependant pour extrapoler sur d’éventuelles économies pour la Ville, informe le Service des communications.

Le budget final de 2020 sera connu d’ici quelques semaines.