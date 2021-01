Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 15 janvier:

- «Walk the Line»

Encensés à juste titre pour leur prestation, Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon font de ce film biographique musical une réussite. Ils incarnent avec justesse et sensibilité le célèbre chanteur américain Johnny Cash et la chanteuse June Carter, deux artistes à la fois amoureux et passionnés.

Vendredi, 14 h, Prise 2.

- «Cuisiner en 5 ingrédients avec Jamie Oliver»

Il ne faut parfois pas grand-chose pour concocter des mets alléchants. Le chef Jamie Oliver le prouve en apprêtant des croquettes de poisson à l’asiatique, des linguines aux courgettes citronnées, des côtelettes d’agneau glacées et, pour les dents sucrées, une mousse au chocolat à la cerise.

Vendredi, 15 h, Zeste.

- «Ça finit bien la semaine»

Pour leur retour des Fêtes, Julie Bélanger et José Gaudet discutent de nudité avec Patrice Robitaille, envoyée sur la chaise des supplices. De plus, ils s’entretiennent avec l’auteur et improvisateur de poèmes David Goudreault, puis découvrent les éléments de la «bucket list» de la chanteuse Andréanne A. Malette.

Vendredi, 19 h, TVA.

- «Prière de ne pas envoyer de fleurs»

Le faux départ du comédien Mathieu Baron est célébré en humour. De nombreux artistes lui rendent un dernier hommage taquin: Kim Rusk, François Papineau, Les Grandes Crues, Marc Hervieux, Paul Houde, Richard Turcotte, Emmanuel Auger, Peter Miller et la chorale des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

- «Devenir complotiste»

Afin de comprendre pourquoi et comment une personne est aspirée par les théories du complot, le journaliste Jean Balthazar décide de devenir complotiste. Pour ce documentaire, il pénètre dans un univers où les idées sont à la fois radicales et violentes, mais qui n’en séduisent pas moins une partie de la population.

Vendredi, 21 h, LCN.

- «Le grand Lebowski»

Cette comédie de la fin des années 1990 signée par les frères Coen parachute de grands amateurs de bowling en plein monde criminel, là où enlèvement et extorsion riment ensemble. Jeff Bridges, dit «Le Dude», et John Goodman mènent une distribution toute étoile.

Vendredi, 22 h, MAX.

- «La reine Margot»

Jouant la reine Margot et Henri de Navarre, Isabelle Adjani et Daniel Auteuil forment un couple poussé vers le mariage pour ce long métrage historique. Alors que madame est en profond désaccord avec cette union, le règne des époux sera bouleversé par divers grands événements en France.

Vendredi, 23 h, ARTV.