Séminaire Saint-François: événement «accidentel» survenu lors d'un cours virtuel

Déjà sous le choc à la suite de l’arrestation de l’un de ses enseignants, accusé d’avoir leurré trois étudiants, la direction du Séminaire Saint-François (SSF), dans la soirée de mercredi, a mis en ligne une vidéo pour aviser les parents qu’un autre événement «accidentel» serait survenu dans le cadre d’un cours virtuel.

«Soyez assuré que nous prenons les choses très au sérieux et que nous gérons l’événement depuis le milieu de l’après-midi», a mentionné le directeur général de l’établissement, Luc Savoie.

Selon des informations obtenues par le Journal, le professeur d’expérience se serait retrouvé devant la caméra, alors que celle-ci était allumée, pantalon aux genoux et parties génitales à l’air. Par la suite, il aurait remonté ses culottes tout en se repositionnant le membre. Il aurait terminé sa prestation en mettant les doigts dans son nez puis, en les portant à sa bouche.

«Malheureusement, une vidéo a été prise de cet événement et elle circule actuellement sur les réseaux sociaux de vos enfants», a ajouté le directeur en demandant aux parents de discuter de l’événement avec leur enfant et de les inciter à ne plus transmettre les images.

«En 23 ans de service, le 13 janvier 2021 restera marqué dans ma mémoire ainsi que dans celle de notre personnel et de notre communauté», a laissé tomber le DG en répétant que les élèves étaient au cœur des priorités du SSF et que tout serait mis en place pour les protéger.