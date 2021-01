Sergey Kovalev testé positif?

Le boxeur russe Sergey Kovalev aurait subi un contrôle positif, ayant fait un usage de testostérone synthétique.

La nouvelle a été publiée par le réputé chroniqueur de boxe Dan Rafael sur son compte Twitter, jeudi.

Selon cette même source, le combat prévu le 30 janvier entre Kovalev et Bektemir Melikuziev sera logiquement annulé.

Rappelons que Kovalev (34-4-1, 29 K.-O.) a affronté différents boxeurs québécois dans des combats de championnat du monde au cours de sa carrière, dont Eleider Alvarez, à deux reprises, et Jean Pascal, également deux fois.

Alvarez avait d’ailleurs surpris Kovalev pour devenir champion du monde, en août 2018, à Atlantic City.

Dans le cas de Pascal, il s’est incliné à deux reprises contre le boxeur russe au Centre Bell, d’abord en mars 2015, puis en janvier 2016.

Les soupçons de Pascal

Avant même le premier duel entre les deux pugilistes, Pascal avait d’ailleurs mis de la pression pour que des tests soient effectués auprès de Kovalev.

«Je peux être un peu fou dans mes demandes, mais je crois en un sport propre, avait alors indiqué le Québécois, en marge d’un entraînement public tenu à la Cage aux Sports de Boucherville. Je suis un athlète propre et je voulais seulement prouver que nous évoluons dans une discipline qui l’est tout autant.»

«Pour ce qui est de Kovalev, en tant que champion, il devrait être un modèle en la matière, avait ajouté Pascal. C’est une question à laquelle je ne m’attarderai plus et je vais me concentrer sur le combat.»

Kovalev, à l’époque champion unifié WBA, WBO et IBF des mi-lourds, avait paru agacé par la question du dopage, répliquant que les demandes de Pascal étaient exagérées pour un aspirant.