Un combat GSP-Nurmagomedov pourrait revenir sur la table

Dana White serait prêt à considérer un combat entre Georges St-Pierre et Khabib Nurmagomedov si ce dernier l’exigeait pour sortir de sa retraite.

C’est ce que le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a indiqué à Sportsnet jeudi.

St-Pierre semblait avoir du mal à y croire quand il a été appelé à réagir par la suite par le média sportif.

«En affaires, quand tu fais une offre à quelqu’un, l’offre doit être prise à ce moment. Si je te fais une offre pour acheter une voiture 5000 $ ou 10 000 $, ça se passe tout de suite. Si tu refuses l’offre, tu ne peux pas attendre un an ou deux et revenir en disant que finalement, la voiture que tu voulais acheter, je vais te la laisser à 5000$», a illustré le Québécois de 39 ans.

«Le temps a passé. Je ne pouvais pas attendre que cette opportunité vienne donc à un certain point, j’ai perdu espoir et j’ai dû passer à autre chose dans ma vie. Alors je ne suis pas sûr à propos de ça, je devrais y penser», a réagi St-Pierre, qui n’a toutefois pu refréner un élan d’enthousiasme.

«Ça m’excite vraiment», a-t-il lancé, avant d’analyser plus froidement la situation.

«Khabib est plus gros que moi. Il est probablement meilleur que moi pour perdre du poids et je suis plus vieux que lui. Tu dois connaître le terrain, c’est un des principes de l’art de la guerre. Si je me bats dans un endroit où il connait le terrain et pas moi, c’est un avantage pour lui.»

«Présentement, ce serait à son avantage. Je n’ai pas les infrastructures pour m’entraîner, lui oui. Il doit y avoir des compromis des deux côtés pour que le combat soit égal», a conclu St-Pierre.