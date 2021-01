Une téléréalité transformée

Après neuf ans d’absence, Star Académie reviendra transformé dimanche. C’est ce qu’on retient après avoir regardé les 15 premières minutes du « Camp de sélection », qui lancera la 6e saison du populaire concours de TVA.

Ce vent de changement souffle sur plusieurs facettes du rendez-vous télévisuel. Bien qu’on parle du retour d’un vieux format à succès, la réalisation léchée de Patricia Beaulieu nourrit un sentiment de nouveauté. Les images sont élégantes. La facture est moderne.

Côté contenu, le changement qui saute aux yeux en premier lieu concerne la diversité des participants. Âgés de 16 à 29 ans, ils semblent tous avoir quelque chose de différent à offrir.

On s’en rend compte durant l’atelier de technique vocale de Gregory Charles, qui permet à certains d’entre eux de tirer leur épingle du jeu, dont Williams, un ancien participant de Mixmania devenu père de famille à Victoriaville, Shayan, un Montréalais de 20 ans d’origine iranienne, et Zara, une adolescente qui n’a peur de rien.

Malgré un démarrage en dents de scie, la suite d’improvisations vocales au piano génère un beau moment de télévision, en plus d’émouvoir un concurrent aux larmes.

Une première élimination

Le reste de l’heure, nous indique-t-on, sera consacré à l’atelier de création d’Ariane Moffatt et Luis Clavis, ainsi qu’au cours d’interprétation de Lara Fabian et Marie-Ève Riverin.

Quant aux 60 participants, leur nombre sera réduit de moitié avant l’apparition du générique final. L’étape suivante sera diffusée dimanche prochain.

Lara Fabian et compagnie en profiteront pour sélectionner 20 candidats qui accéderont directement au premier variété du 14 février. Et deux concurrents recevront leur laissez-passer au terme d’un vote du public.

Patrice Michaud animateur

Cette première émission nous permet également d’assister aux débuts de Patrice Michaud comme animateur.

Si l’on se fie au discours qu’il livre aux concurrents en ouverture de programme, son style sera empreint d’authenticité et d’humour.

« On veut voir vos couleurs, déclare l’auteur--compositeur aux artistes en herbe. On veut pas faire de vous des mini-Lara Fabian. J’adore Lara Fabian. On veut pas faire de vous des mini-Patrice Michaud. Ma mère adore Patrice Michaud. Elle trouve qu’il s’habille bien et qu’il se coiffe quand même pas pire. »

Est-ce que cette nouvelle mouture de Star Académie nous fera oublier La Voix ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais chose certaine, c’est un départ prometteur.

► TVA présente la première de Star Académie dimanche à 19 h.