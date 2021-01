Aux partisans de Donald Trump

Alors que la présidence Trump se termine, les informations et les images qui nous parviennent des États-Unis provoquent, chez moi, un malaise profond. À l’exception du 11 septembre 2001, je ne me souviens pas ƒavoir été aussi préoccupé par ce qui se passait au sud de la frontière.

Pourquoi un tel malaise? Bien sûr en raison de la violence et de la sévérité de la crise sanitaire, mais surtout parce que plusieurs événements étaient, hélas, prévisibles. Si la COVID-19 a frappé durement et que la pandémie n’a épargné personne, bien des déchirements pouvaient être évités ou atténués par un leadership fort et éclairé.

Une écrasante majorité d’experts, d’analystes et de commentateurs appréhendait une présidence Trump. Dès 2015, on sonnait l’alerte. S’ils sont comme moi, aucun de ces intervenants ne se réjouit d’avoir vu juste.

Je profite du caractère un peu plus personnel de la formule du blogue pour m’adresser aux partisans québécois du président américain. Vous me contactez parfois, pour échanger, m’expliquer votre vision de la politique ou encore, malheureusement, pour me menacer. Toujours, je vous réponds en évitant de vous insulter, mais en rappelant la nécessité d’appuyer nos échanges sur des faits vérifiables et un minimum de respect.

Sachez que j’accorde toujours une grande attention à vos propos et que je vous rejoins parfois dans vos récriminations. Quand vous critiquez les politiciens et «le système», les effets de la globalisation ou la marginalisation de vos demandes, je me range à vos côtés et me soucie de l’absence de dialogue ou de solutions adaptées.

Bien sûr, quand vous versez dans les théories conspirationnistes ou que vous vous inspirez de la désinformation américaine, je décroche. À l’intérieur de mes modestes moyens, je tente de rétablir les faits, tout en demeurant critique de la langue de bois ou du politiquement correct.

En ce mois de janvier 2021, j’ai une question à laquelle je n’ai pas encore trouvé de réponse adéquate ou logique. Après quatre ans de présidence Trump, de quelles preuves avez-vous encore besoin pour larguer cet homme? L’individu est égoïste, peut-être malade, opportuniste et incompétent. Incapable d’offrir un leadership élémentaire en pleine crise sanitaire, indifférent à la mort de ses compatriotes, il a regardé son pays s’enflammer après avoir contribué à y mettre le feu.

Ce modeste billet est un peu mon cri du cœur en ce début d’année. Revenez parmi nous et ne contribuez pas à reproduire ici ce qui entraîne violence et instabilité chez nos voisins américains. Relisez les biographies de Donald Trump et comparez ses antécédents avec son bilan en politique.

Ses partisans d’aujourd’hui ne sont pas les premières victimes de cet arnaqueur professionnel qui n’a jamais eu d’autres intérêts que les siens. L’admettre est probablement difficile, gênant, mais il serait inutile de vous blâmer pour avoir cherché une solution différente à des problèmes que les autres ignorent trop souvent. Donald Trump est malheureusement un remède pire que le mal qu’on souhaite dénoncer.

Avant de me jeter la pierre ou de m’associer à un quelconque «état profond» au sein duquel se coordonnent dirigeants et représentants des médias, je vous invite à un peu d’introspection. Avant d’être chroniqueur et commentateur, je suis d’abord et avant tout un historien et un pédagogue.

C’est en pensant à ma formation et à mon premier métier que je récupère à mon compte un slogan que certains d’entre vous lancent fréquemment: faites vos lectures. Non, cette suggestion ne doit pas être envisagée sous le signe de l’ironie ou de la condescendance.

J’aimerais plutôt que vous considériez qu’il s’agit du conseil bienveillant d’un prof qui n’encourage pas la propagande et qui espère contribuer à développer l’esprit critique chez ceux dont on lui confie une partie de l’éducation.

Faire ses lectures, c’est les faire toutes, pas seulement celles qui confortent notre pensée. Faire ses lectures, c’est également vérifier les propos, mais aussi s’informer sur les auteurs. Faire ses lectures, c’est comparer les points de vue et aller au-delà des opinions.

Voilà, c’est tout. Suis-je trop prétentieux ou trop ambitieux? J’espère que non. Comme citoyen et comme prof, je suis inquiet de la pénétration et de l’influence chez nous des éléments les plus nocifs et dangereux d’une société américaine qui a pourtant bien mieux à offrir, si on cherche des exemples ou l’inspiration.

Sachez en terminant que je continuerai à vous accueillir sur ce blogue et à répondre à vos questions et commentaires, tant et aussi longtemps que vous éviterez le langage ordurier et les menaces.

Si je condamne l’intimidation et la violence, je ne refuse jamais à considérer des arguments contraires aux miens. Il m’arrivera sans doute encore de vous rappeler le passé et les faits, mais je le ferai toujours en croyant nourrir votre réflexion, jamais pour mépriser vos objections et encore moins discréditer votre déception. Contribuons ensemble à calmer le jeu et sortons ensemble de cette fichue pandémie qui, plus que jamais, exige une grande solidarité.