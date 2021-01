MOISAN, Denyse



Au CHSLD de Saint-Raymond, le 11 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Denyse Moisan, épouse de feu monsieur François Moisan, fille de feu monsieur Octave Moisan et de feu dame Simone Moisan. Elle demeurait à Saint-Raymond.et de là au cimetière de Saint-Raymond pour l'inhumation. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Moisan est partie rejoindre ses deux fils bien-aimés: Serge et Jean- Robert et tous ceux qu'elle aimait. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur madame Aline Turgeon (feu Paul-Henri Moisan) et son filleul Phillipe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fsssp/DIM/