Comment aider une enfant qui rêve en couleur?

Mon aîné est conscient qu’on ne peut lui offrir plus que le minimum son père et moi, et il est capable de s’en contenter sans demander plus. Ce qui n’est pas le cas de sa sœur, plus jeune, qui pense qu’on la prive volontairement de ce à quoi elle considèreavoir droit, comme toutes ses amies dit-elle.

La pandémie n’ayant pas arrangé les choses, j’essaie de convaincre mon mari de la gâter un peu plus pour qu’elle voit qu’on fait un effort, mais il refuse de se plier à ma demande, sous prétexte que je fausserais le portrait de notre situation. Je le trouve trop rigide et je voudrais tant qu’il change. Aidez-moi !

Anonyme

Pourquoi vouloir que votre mari change alors qu’il a la bonne attitude ? Ne pensez-vous pas que dans une saine logique, vous devriez plutôt vous atteler à raisonner votre fille ?