Coronavirus : plus de 30 millions de cas comptabilisés en Europe

Plus de 30 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 08H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les États-Unis/Canada (23 994 507 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (16 989 628 cas) et l’Asie (14 485 588). La région avait été la première à passer le seuil du demi-million de morts le 17 décembre.

Plus de 30 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 08H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’Est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les États-Unis/Canada (23 994 507 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (16 989 628 cas), l’Asie (14 485 588), le Moyen-Orient (4 323 966), l’Afrique (3 170 837) et l’Océanie (31 443).

En Europe, les pays les plus touchés sont la Russie (3 520 531 cas, 64 495 décès), le Royaume-Uni (3 260 258 cas, 86 015 décès), la France (2 851 670 cas, 69 313 décès), la Turquie (2 364 801 cas, 23 495 décès), l’Italie (2 336 279 cas, 80 848 décès) et l’Espagne 2 211 967 cas, 53 079 décès).

Avec l’Amérique du Nord, l’Europe est la région qui compte le plus de nouvelles contaminations quotidiennes dans le monde. La semaine dernière, ces deux régions enregistraient en moyenne 260 000 nouveaux cas par jour. Au niveau mondial, environ 730 000 cas étaient recensés quotidiennement.

Parmi les pays dont la hausse des cas déclarés sur les sept derniers jours est la plus marquée, l’Espagne a connu une augmentation de 168 % par rapport à la semaine antérieure (193 545 nouvelles infections), suivi par le Portugal (+49 %, 60 502) et la Belgique (+29 %, 14 587).

L’Europe avait été la première région du monde à passer le seuil du demi-million de morts recensés le 17 décembre. Vendredi à 08H00 GMT, le continent déplorait 646 022 décès, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (542 243) et les États-Unis/Canada (406 049).

Au total, plus de 92 millions de cas de la Covid-19, dont près de 2 millions de morts, ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an.

Ce nombre de cas déclarés ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.