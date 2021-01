CHARLEBOIS, Mario



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 janvier 2021, à l'âge de 55 ans et 8 mois, est décédé monsieur Mario Charlebois, Il a demeuré à East-Brougthon, Sherbrooke et Québec.Il laisse dans le deuil son conjoint Alain Turgeon; sa mère Marie-Paule Vachon (feu Nazaire Paquet); ses frères et sœurs: Renaud Paquet, Carole Paquet, Sylvie Paquet, André Paquet, Christian Roy et leur conjoint; son filleul Mathieu Roy, ses neveux et nièces, ainsi que ses très appréciés consœurs et confrères de travail et nombreux amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don fait à l'organisme Équitravail de Québec.