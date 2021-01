Édition extérieure et virtuelle du Carnaval de Québec

Frette, pas frette, j’y vais...ou j’me connecte, au 67e Carnaval de Québec, présenté en collaboration avec Loto-Québec, du 5 au 14 février. L’organisation a récemment dévoilé une programmation complètement gratuite et adaptée à la zone rouge, qui pourrait toutefois être ajustée en fonction d’un nouveau palier d’alerte. Ainsi, le Carnaval 2021 déploiera à l’extérieur des éléments de décor et des monuments contemplatifs de glace et de neige.

Disséminées à travers les artères commerciales de la ville, une centaine de sculptures (Virée des sculptures Banque Scotia) ainsi que de magnifiques tours de glace mesurant 20 pieds de hauteur (DéTours inattendus Loto-Québec) et symbolisant le palais de Bonhomme, berceront les promenades des marcheurs.

S’ajoutera une programmation virtuelle sur la Chaîne YouTube du Carnaval avec entre autres des spectacles musicaux d’Émile Bilodeau et Clay and Friends, des ateliers de mixologie présentés par la SAQ et les Spiritueux Ungava avec Monsieur Cocktail, des entrevues avec des « fous de l’hiver », des quiz et jeux à faire à la maison et même des matins en famille avec Arthur L’Aventurier et Ari Cui Cui! De plus, il est déjà temps de prendre part au Défi Virtuel Bain de neige St-Hubert, tout en supportant les organismes Le Pignon Bleu et Lauberivière.

« Le 67e Carnaval de Québec sera assurément différent, mais sera sécuritaire et sans aucun doute divertissant pour tous, avec des centaines d’œuvres hivernales à découvrir en marchant dans différents quartiers de Québec, en plus d’une programmation virtuelle festive pour petits et grands à apprécier de la maison. Nous voulons accompagner les gens dans cette période difficile et leur donner un peu de réconfort », explique Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval. Pour tous les détails: carnaval.qc.ca