Escouades spécialisées: beaucoup d'attentes sur la réforme de la police

Des élus de l’Assemblée nationale ont été surpris par les questions soulevées dans l’émission J.E sur le travail des policiers de la Sûreté du Québec dans l'enlèvement et le meurtre de Norah et Romy Carpentier.

On a appris que les pompiers de Saint-Appolinaire étaient prêts à déployer 80 personnes spécialisées dans les recherches en forêt pour retrouver les fillettes et leur père, le 8 juillet dernier.

C’est finalement plus de deux jours plus tard que les corps des fillettes ont été retrouvés. Il est donc légitime de se demander pourquoi les recherches n’ont pas été entamées plus rapidement.

«On en appelle à la police à être transparente. Pourquoi elle n’explique pas ce qui s’est passé?» s’interroge le député solidaire Alexandre Leduc.

«On doit aller plus loin parce que chaque minute compte dans ce genre d’événement. Si on veut rétablir la confiance au sein de la police, je pense qu’on pourrait faire mieux», affirme Martin Ouellet du Parti québécois.

Les élus attendent beaucoup du livre vert de Québec qui devrait être déposé au début du mois de mai.

Des organismes réclament depuis plusieurs années des escouades spécialisées en recherche.

La Sûreté du Québec dit qu’elle attendra les recommandations du coroner avant de commenter.