Événement Samsung: c’était bien le Galaxy S21

Samsung profite de la légèreté du CES cette année pour occuper le champ médiatique avec la sortie des nouveaux téléphones intelligents Galaxy S21, des écouteurs boutons Buds Pro et des puces de localisation Bluetooth SmartTag.

Si ce téléphone Galaxy S21 n’était pas vraiment une nouvelle en soi, celui-ci était bien avant son dévoilement officiel sur toutes les tribunes, comme YouTube. Et aussi parce que Samsung offrait de le précommander sans possibilité de le voir.

Comme la 5G n’est plus tellement un facteur de vente, il fallait pour le géant sud-coréen frapper ailleurs, notamment en photographie et en vidéo.

Du 8K partout... ou presque

Après avoir vu la présentation en ligne, Samsung avait une cible bien claire dans son collimateur, les iPhone d’Apple. Il fallait tout faire mieux, à tous les chapitres.

Les tailles d’écran des S21, S21+ et S21 Ultra sont respectivement de 6,2, 6,7 (2400x1080 pixels) et 6,8 po (3200x1440 pixels).

La définition de l’enregistrement vidéo atteint 8K, soit quatre fois celle de la vidéo 4K pourtant excellente. Pour compenser les tremblements inhérents à la tenue sans trépied ou support fixe, il sera possible d’activer la fonction Super Stable à 60 images par seconde qui semble très efficace, par contre la résolution sera réduite à 1080p.

Pour la capture audio en mode Vidéo Pro, les écouteurs boutons Buds Pro pourront servir de microphones. De la sorte, placez le téléphone sur un trépied et vous pourrez vous éloigner tout en étant enregistré.

La fonction Capture unique offre de prendre d’un seul toucher une variété de formats d’images et de vidéos jusqu’à 15 secondes.

Zoom 30x

Pour les égoportraits, le flou d’arrière-plan sera mieux séparé du sujet grâce aux options d’éclairage de type studio virtuel.

À l’opposé, le système de caméras au dos est doté de capteurs photo ultra grand-angle, grand-angle (tous deux de 12 mégapixels) et d’un téléobjectif 30x de 64 Mpx. De plus le verrouillage de zoom minimise les tremblements.

De son côté, le S21 Ultra pousse les résolutions du capteur grand-angle à 108 Mpx, du capteur téléphoto à 10 Mpx et celui côté écran à 40 Mpx. La caméra téléphoto de 10 Mpx offre un zoom 10x qui peut être allongé en super zoom jusqu’à 100x, auquel cas il y a une détérioration de l’image.

Comme toujours, les images sont traitées en temps réel par la puissance des algorithmes d’intelligence artificielle.

Détail intéressant, Samsung sort de la manche des Galaxy Note20 le fameux stylet que les nouveaux S21 Ultra pourront utiliser pour écrire et dessiner sur l’écran. Bien qu’il n’y ait pas d’orifice dans les S21 pour le ranger comme c’est le cas des Note20, Samsung proposera un étui qui le permettra.

L’arrivée de ce stylet sur les S21 vendu en option fait en sorte que la frontière entre ces deux gammes de produits s’amenuise en haut de la pyramide.

Prix

Comme Apple, Samsung abandonne le chargeur. Dans la boîte qui devient plus compacte, on y trouvera en plus du téléphone qu’un câble USB-C, la petite broche d’éjection de la carte SIM et le guide de démarrage rapide.

Promotion intéressante pour les amateurs d’appareils Galaxy qui pourront obtenir les écouteurs boutons Buds Pro et un localisateur Bluetooth SmartTag sans frais s’ils précommandent leur appareil entre 14 et le 28 janvier.

Prix canadiens arrondis au dollar près. Stockage de base : 128 Go.

S21 : 1130 $

S21+ : 1400 $

S21 Ultra : 1650 $

Je reviendrai plus tard sur le Galaxy S21 avec un essai.

Galaxy Buds Pro et SmartTag

Samsung dit avoir amélioré la qualité audio de ses écouteurs boutons Bubs Pro et intégré une suppression active et intelligente du bruit et une connectivité étendue. Trois microphones filtrent les sons indésirables et un autre s’occupe de la voix. Et les bruits de vent seraient mieux filtrés.

Enfin, les localisateurs SmartTag permettent de retrouver les objets importants non connectés (clés, valises ou collier de votre animal de compagnie).