Le Canadien Nick Taylor en tête à Hawaï

Le golfeur canadien Nick Taylor a pris la tête à l’Omnium Sony de Hawaï après deux rondes, grâce à une superbe carte de 62 (-8), vendredi à Honolulu.

Le Manitobain a amorcé sa ronde sur le neuf de retour avec un boguey au 14e fanion. Il ensuite multiplié les oiselets, sept en tout, en plus d’obtenir un aigle au 18e trou. Taylor n’a plus regardé derrière par la suite et s’est installé au sommet à -12.

L’athlète de 32 ans tente de remporter un troisième titre sur le circuit de la PGA. Il a terminé au premier rang lors du tournoi de Pebble Beach, au mois de février 2020. Il s’agissait alors de son premier trophée depuis 2014.

Cinq golfeurs suivent le Canadien avec 130 coups totaux (-10). Il s’agit des Américains Stewart Cink, Webb Simpson, Russell Henley, Vaughn Taylor et Chris Kirk. Cink est celui qui a connu la meilleure ronde, avec un 63 (-7) qui lui a permis de grimper de 38 rangs.

Le vétéran canadien Mike Weir a connu une bonne deuxième journée avec une ronde 66 (-4). Il est installé au 35e rang, à égalité notamment avec son compatriote Mackenzie Hughes. Ce dernier faisait partie du top 10 la veille, mais sa carte de 69 (-1) l’a fait descendre de plusieurs échelons.

La coupure a été établie à -4 et les Canadiens Michael Gligic, Roger Sloan et David Hearn ont ainsi été éliminés.