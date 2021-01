Les essentiels à savourer

Même en période de confinement, les commerçants du Grand Marché de Québec sont toujours au rendez-vous, sept jours sur sept, proposant au public une variété de produits frais et secs de tous horizons. Il est alléchant d’encourager l’achat local dans ce lieu vaste et sécuritaire réunissant des aliments diversifiés, frais et locaux, essentiels à la composition de savoureux repas.

L’établissement offre aussi la possibilité de commander des produits à partir de la boutique en ligne et de bénéficier d’un service de cueillette à l’extérieur du bâtiment, si désiré. Surveillez l’offre gourmande pour la Saint-Valentin qui arrive à grands pas!

Le Grand Marché de Québec demeure engagé dans la communauté, par son implication auprès des cuisines solidaires de la Tablée des chefs et du projet-pilote du plateau d’employabilité en sécurité alimentaire de Limoilou.

Conforme en tous points aux normes d’hygiène demandées par le gouvernement en cette période particulière, Le Grand Marché permet à la population de faire ses emplettes en toute confiance. De plus, lors de votre passage, pourquoi ne pas profiter de la vie animée de la place Jean-Béliveau et de son magnifique sentier glacé.