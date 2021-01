Lutte au racisme: une nomination risquée

Avec la nomination de Bochra Manaï au poste très convoité de commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, la mairesse Valérie Plante prend un pari politique risqué. Tout particulièrement face au gouvernement Legault et sa loi 21 sur la laïcité.

Mme Manaï est chercheuse universitaire en relations inter-ethniques. Elle fut aussi porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens qui, devant les tribunaux, conteste la loi 21. Dans son nouveau rôle, certaines de ses décla-rations pourraient en effet lui porter ombrage.

Celle-ci, par exemple. Le 15 avril 2019, Mme Manaï publiait sur son fil Twitter un extrait d’un de ses discours où elle affirme que la loi 21 est « anti-démocratique ».

Le passage le plus troublant est toutefois celui-ci :

« Le problème, ce sont les attaques qui viennent des groupes d’extrême droite [...]. Devons-nous rappeler que, malheureusement, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes et les extrémistes du monde entier ? »

Poste public et stratégique

Comme militante et citoyenne privée, Bochra Manaï était libre d’appuyer ou non la loi 21. En démocratie, chacun a le droit de dénoncer ou de contester une loi qu’il juge injuste, à tort ou à raison.

Mme Manaï est maintenant titulaire d’un poste public et très stratégique. Son opposition à la loi 21 ne l’en disqualifie pas pour autant.

Du moins, dans la mesure où, dans son rôle public, elle n’appelle pas à la désobéissance civile.

La mairesse Plante s’oppose elle-même à la loi 21, mais s’est engagée à la respecter.

Le vrai problème est la déclaration non fondée et grossière de Mme Manaï présentant le Québec comme une référence pour les suprémacistes et les extrémistes du monde entier.

Dans son nouveau poste, il faudra savoir si elle le pense toujours ou non.

Au Québec, comme au Canada anglais et en Occident, les groupes d’ultra-droite, suprémacistes, racistes, misogynes et antisémites sont certes en montée.

Une tendance amplement documentée, qu’il nous faut contrer activement. Mais de dire que le Québec en est une référence mondiale, c’est inacceptable. Une mise au point de Mme Manaï est plus que nécessaire.

Autrement, sa crédibilité en prendra pour son rhume et, par ricochet, sa capacité à mener ses tâches avec rigueur et justesse.

Contribuer directement

Sur le fond du dossier, hormis pour la controverse actuelle, que la mairesse Plante procède à des nominations aptes à mieux refléter la diversité montréalaise est une excellente chose.

Ceux et celles qui vivent de la discrimination, présente ici comme ailleurs, incluant la peste persistante du profilage racial, doivent avoir accès à des postes où ils peuvent contribuer directement à son éradication souhaitée.

Le Québec est une société très accueillante, mais ses institutions ne sont pas exemptes pour autant de certaines pratiques discriminatoires.

Que l’on épouse ou non le concept de racisme « systémique », c’est là-dessus qu’il nous faut plancher ensemble.

L’autoflagellation collective ou l’insulte chronique de « raciste » dont on afflige le Québec depuis trop longtemps ne nous aidera en rien à y arriver.

Bochra Manaï, laquelle jure maintenant vouloir se faire « rassembleuse », serait sage d’en prendre acte.