Quatre nouvelles pistes cyclables à Québec

La Ville de Québec a dévoilé, vendredi, une partie des projets qu’elle entend réaliser cette année pour bonifier son réseau cyclable. Au moins quatre nouveaux tronçons verront le jour.

Dans un sommaire du comité exécutif diffusé sur le site web de la Ville, on apprend notamment qu’une piste cyclable de près de deux kilomètres sera aménagée sur le boulevard du Parc-Technologique entre la rue Louis-Lumière, au nord de l’autoroute Charest, et l’avenue Watt, située du côté sud.

Un autre tronçon s’y greffera, sur une distance de près de 400 mètres, sur les rues Louis-Lumière et Einstein, apprend-on dans un document qui confirme l’octroi d’un contrat de 189 000 $ à la firme WSP, embauchée pour réaliser les études préliminaires et les plans et devis.

Une piste de 1,3 km est également planifiée dans le secteur de l’emprise du boulevard du Loiret à Charlesbourg, entre la 60e rue et la rue Chamonix.

Saint-Sauveur

Enfin, la Ville prévoit une nouvelle infrastructure cyclopiétonne qui surplombera le chemin de fer dans le quartier Saint-Sauveur. Cela permettra de relier les rues Borne et des Ardennes à la hauteur du parc Lionel-Bertrand.

La liste complète des projets de pistes cyclables sera dévoilée au printemps.