Raptors : le Québécois Chris Boucher en pleine éclosion

Chris Boucher connait tout un début de saison avec les Raptors de Toronto, et se positionne déjà parmi les candidats au titre du joueur le plus amélioré dans la NBA. Néanmoins, le Montréalais estime qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre.

«Il me reste encore un long chemin à faire, mais ça s’améliore à chaque match. Ça fait trois ans que je suis avec la formation et je suis content du cheminement. Ça prend du temps apprendre ce jeu et trouver des moyens pour aider l’équipe», a indiqué Boucher après la victoire de 111 à 108 des Raptors contre les Hornets, au cours de laquelle il a mené les siens avec 25 points et 10 rebonds.

En 11 matchs cette saison, il a maintenu une moyenne de 15,3 points et de 6,5 rebonds par rencontre.

«Quand un joueur joue vraiment bien, je ne veux jamais dire que je ne m’y attendais pas ou que je suis surpris, a dit l’entraineur-chef Nick Nurse au sujet de Boucher, jeudi. Nous devons être heureux de ça, et je ne veux pas faire comme si j’étais surpris. Il joue vraiment bien et, même si les chiffres sont très bons, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.»

Assumer son rôle

Nurse utilise de plus en plus Boucher comme partant, mais ce dernier préfère rester humble face à son rôle.

«Au final, mon rôle est le même que je commence le match ou pas. C’est-à-dire d’apporter de l’énergie, de bien jouer en défensive, de bloquer des lancers, de couvrir le terrain et de lancer au panier quand c’est possible. Partant ou pas, c’est ça mon rôle. Je suis bien où je suis, dans ma position, et je veux juste devenir meilleur.»

Le centre de 28 ans remarque déjà des améliorations dans certaines facettes de son jeu cette saison. «Pour voir quels lancers je peux prendre, pour savoir quand c’est mieux de lancer ou de passer, pour les schémas défensifs et aussi pour prendre le temps de m’asseoir, car tout est dans le repos. Plus j’en ai, meilleur je suis.»

Boucher a également l’opportunité de jouer plus souvent avec le vétéran Kyle Lowry et il s’en réjouit.

«Il trouve toujours le moyen de me faire jouer au meilleur de mes capacités, a dit Boucher. Kyle arrive à changer le jeu. Si je suis ouvert, il va me trouver. C’est vraiment une bonne chose de pouvoir jouer avec lui.»