Travis Konecny propulse les Flyers

Travis Konecny a réussi son premier tour du chapeau en carrière, vendredi soir, à Philadelphie, pour mener les Flyers vers une victoire de 5 à 2 sur les Penguins de Pittsburgh.

Il s’agit de la deuxième victoire des Flyers contre leurs rivaux de la Pennsylvanie cette semaine. Les deux formations s’étaient affrontées mercredi pour entreprendre leur saison, et les Flyers l’avaient emporté 6 à 3.

Cette fois, c’est Konecny qui a pris les choses en main dès le début du premier vingt en marquant deux buts dans les 10 premières minutes de jeu. Ivan Provorov en a rajouté pour procurer une avance de 3 à 0 à l’équipe locale. Le gardien Tristan Jarry a alors été rappelé au banc des Penguins et a cédé sa place à Casey DeSmith.

Sidney Crosby a lancé les Penguins quelques instants plus tard en touchant la cible en avantage numérique. Avec son deuxième but de la saison, Brandon Tanev a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire après une période avec un déficit d’un seul but.

Konecny a porté un dur coup aux Penguins en capitalisant sur une descente à trois contre deux avec Kevin Hayes et Claude Giroux.

Oskar Lindblom est venu sceller l’issue du match en marquant son deuxième de la saison dans un filet désert. Konecny a obtenu une mention d’aide sur la séquence.

Carter Hart a réussi 31 arrêts dans la victoire.

Les Blackhawks ne peuvent surprendre

À Tampa, le Lightning a montré sa supériorité sur les Blackhawks de Chicago en l’emportant 5 à 2.

Ondrej Palat, Alex Killorn et Blake Coleman ont inscrit les «Bolts» au pointage, coup sur coup en première moitié de deuxième engagement. Yanni Gourde et Steven Stamkos ont écarté tout espoir de remontée pour les «Hawks» en marquant au troisième tiers.

À son premier match dans le circuit Bettman depuis le 13 mars 2019, Collin Delia a cafouillé derrière son filet pour offrir le premier but au Lightning. En tentant de récupérer la rondelle, il l’a plutôt remise à un joueur adverse. De retour devant son filet, il a perdu pied, laissant une cage grande ouverte à Palat.

Alex Killorn en a ajouté quelques instants plus tard alors que les Blackhawks n’arrivaient pas à dégager leur territoire.

Du côté de l’équipe de l’Illinois, Alex DeBrincat et Patrick Kane sont finalement parvenus à déjouer Andrei Vasilevskiy avant la fin du deuxième engagement, mais le gardien russe a fermé la porte par la suite.

Il a terminé la rencontre avec 34 arrêts, tandis que Delia en a effectué 33 sur 38 tirs.

À Buffalo, les Sabres ont subi une deuxième défaite en deux jours contre les Capitals de Washington en s’inclinant cette fois par la marque de 2 à 1. C’est Tom Wilson qui a inscrit le but gagnant en milieu de troisième période.

Jakub Vrana avait donné les devants aux visiteurs au deuxième vingt, mais Rasmus Ristolainen a nivelé les chances en tout début de troisième période.