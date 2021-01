CRAWFORD



Winnifred McCartneyWinnifred Erma Crawford est décédée paisiblement au St-Brigid's Home le 24 décembre 2020 à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Elmer John McCartney (D. 2019) pour 72 ans et était la fille de feu monsieur Henry Crawford et feu madame Gladys Bryce Billings. Elle demeurait à St-Gabriel de Valcartier où elle était professeur pendant plusieurs années à l'école primaire de Valcartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joyce (Robert Cazes), Wayne (Janet Frazer), Bart (Mylah Kroeker, Kurt (Cathy Shannon) et Karen (Geoffrey Reader); ses petits-enfants: Michael et Joanna Cazes, Sara (Jason Wilkins) et Laura (Matthew Gagné) McCartney, Lucas (Werda Saeed) et Chloe McCartney, Chelsea et Latham Reader; et ses trois arrière-petits-enfants: Estelle Wilkins, Charlotte et Liliana Gagné. Elle laisse également dans le deuil son frère Winston Crawford (feu Margaret McLaughlin), ses belles-sœurs: Doreen McLaughlin (feu Walter) et Thérèse Pelletier (feu Wesley); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son frère, Victor (Ruth Thomas) et ses sœurs: Mary, Alice (Mervin Smith), Margaret (Frank Nolan), Estella (Wilton Smith), Sylvia (Douglas Hague), Mabel (Cecil Rourke) et Mildred (Elmer Hasulyo). Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Iola Boyd (feu Léonard McCartney) et ses beaux-frères: Irven McCartney (Edith Stovold) et Glen McCartney (feu Elaine Fraser).La famille tient à remercier le personnel du Saint-Brigid's Home pour leur gentillesse et les excellents soins qu'elle a reçus les quatre dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des amis Jeffery Hale, St-Brigid's Home, 1270 chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, QC, G1S 2M4, 418-684-2260, site web: www.amisdujhsb.ca ou à la fondation de votre choix.