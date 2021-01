Nouveautés musicales: 10 sorties québécoises à surveiller en 2021

Après ceux des vedettes internationales, la semaine dernière, nous vous proposons maintenant une sélection de dix albums de nos artistes d’ici qu’on a hâte de découvrir en 2021. Parce que non, le virus n’a pas freiné la création. (Nous vous rappelons que les dates de sortie, quand il y en a, sont toujours modifiables sans préavis, surtout en temps de pandémie, NDLR.)

1. Charlotte Cardin

Photo d'archives

On nous l’a d’abord annoncé pour 2018. Puis c’était 2019. Puis 2020. Toujours rien. Finalement – roulement de tambour –, c’est en avril que le premier album complet de Charlotte Cardin verra le jour. La jeune vedette a laissé échapper cette information en jasant avec ses fans lors du lancement du vidéoclip de sa très jolie nouvelle chanson, Daddy, il y a quelques jours. Pas besoin de vous dire quelle sortie québécoise devient instantanément la plus attendue en 2021.

2. Dominique Fils-Aimé

Photo d'archives

Titre : Three Little Words

Date : 12 février

Le premier extrait, Love Take Over, fait saliver. Dernier volet d’une trilogie replongeant dans l’histoire de la musique afro-américaine, Three Little Words sera axé sur la soul, après les explorations blues de Nameless et jazz de Stay Tuned !, lequel avait été récompensé d’un prix Juno et d’une place sur la courte liste du prix Polaris.

3. Paul Daraiche et Renée Martel

Date : 19 mars

«On ne vend plus d’albums physiques, c’est terminé», disent-ils tous. Ah oui??? Attendez de voir les ventes de ces deux icônes du country qui font équipe sur un album de chansons originales. Ce ne sera pas de l’ordre de Céline Dion, soyons réalistes, mais un disque d’or est dans la mire.

4. Ariane Moffatt

Photo d'archives

Tout ce que touche Ariane Moffatt se transforme en or. Elle nous l’a rappelé avec son projet parallèle SOMMM, qui a reçu un accueil plus que favorable l’an dernier. Son prochain album solo est maintenant prévu pour le printemps et il s’agira sûrement d’une douce manière de tourner le dos à l’hiver.

5. Laurence Nerbonne

Photo d'archives, Agence QMI

La (sympathique) girl de la musique québécoise, qui joue avec aisance autant sur la glace de la pop urbaine que sur celle du rap, a été active pendant le confinement. Elle s’est imaginée dans la peau d’une première ministre dans une chanson, a exhibé son soutien aux travailleurs du secteur public dans une autre. Le nouvel album nous attend au tournant, il reste à déterminer quand.

6. Backxwash

La rappeuse montréalaise transgenre vient de remporter le prix Polaris grâce à son percutant God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It. La perspective d’une suite à son mélange de rap et de métal en mai, comme elle l’a évoqué, est donc alléchante.

7. Sarahmée

Photo d'archives, Agence QMI

Lentement mais sûrement, la rappeuse Sarahmée a fait son chemin dans le paysage musical québécois, jusqu’à se faire confier la chanson du générique d’ouverture du spécial de fin d’année d’Infoman. La conséquence? Sa prochaine offre, espérée pour le printemps, suscite la curiosité comme jamais.

8. Andréanne A. Malette

Titre : Sitka

Date : 29 janvier

En 2018, elle a connu un succès fou (désolé pour le jeu de mots pas original du tout) et ce troisième album devrait confirmer sa place au sein de l’élite de la pop-folk québécoise. Une voix forte qui va porter longtemps.

9. Laurence-Anne

Parmi le contingent d’artistes émergents, elle compte parmi les plus intrigantes. Son album Première apparition a dévoilé une créatrice qui ne s’impose aucune limite. À preuve, son prochain album sera trilingue, annonce-t-elle.

10. Soran

Ce finissant de La Voix 2016 détient un contrat de disques au Canada (Universal), aux États-Unis et au Royaume-Uni (Island Records) et en France (Polydor). Une façon détournée de vous suggérer fortement de tendre l’oreille quand son album sortira à l’automne.