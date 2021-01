TARDIF, Marc-André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Marc-André Tardif survenu à Montréal, le 2 janvier 2021, à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Rose-Hélène Beaudoin et de feu Adélard Tardif. Outre son épouse bien-aimée Lucille Plourde, il laisse dans le deuil sa fille Virginie, ses petits-enfants: Ariel et Salomé Carbone, ses frères: Joseph (Eliane Ouellet), feu Gervais (Oliva Malenfant), feu Paul (Lise Bérard), feu Jean-Eudes (Lyette Chédore), Norbert (Jacqueline Daigle), feu Ghislain (Monique Chaput) et Guy (Johanne Emond); ses sœurs: feu Julienne (feu Régis Talbot), feu Marie-Claire (feu Maurice Guay), feu Sr Candide, feu Sr Martine, Ruth (feu Antoine Devault), feu Ghislaine, Lise (feu André Trudel), Jacinthe et Hélène (Richard Ross); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plourde feu Roland (feu Renée Soucy), Annette (feu Benoit Lacroix), feu Omer (Jeannine Migneault), Rita (feu Robert Desrosiers), Jean-Michel (Rachel Saint-Pierre), Chantal (feu Lubin Philip), ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s et confrères. Marc-André a eu une vie bien remplie! Il y eu toutes ses années comme Spiritain où il partagea son temps entre le chant, l'enseignement au collège Saint- Alexandre et de nombreuses missions au Zaïre (RDC). Puis, un retour à la vie laïque lui a permis de connaître les liens du mariage et de la paternité. Il s'est consacré pendant plusieurs années au projet structurant de La Place Neufbourg dans l'Outaouais. Très impliqué socialement, il était notamment, le président fondateur (en 1989) de l'Association Les Familles Tardif au sein de laquelle il était encore actif. Il a écrit une quinzaine de livres dont le remarquable roman biographique "Monsieur Olivier" sur l'ancêtre des Tardif en Amérique, paru en 2011 aux éditions du Septentrion. En novembre 2020, son dernier livre "Cette voix de liberté" venait d'être publié par Textes et contextes.Pour vous joindre à la liste d'envoi d'une future invitation, faites parvenir un courriel à l'adresse suivante :invitationtardif@gmail.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un des organismes suivants: Développement et paix, Solidarité Haïti ou Solidarité Sud.