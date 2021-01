RISI, Marcel



C'est avec une infinie tristesse que la famille Risi fait part du décès de Marcel Risi, né le 5 juillet 1933, survenu dans la nuit de Noël, le 25 décembre 2020, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec. Il nous a quittés, seul, l'âme en paix et le cœur aimant. Il veille dorénavant sur nous et son étoile éclaire nos chemins de Là-Haut.Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée et sa tendre compagne, Madeleine Lesage; ses enfants chéris: Christine, feu Georges (2013) (Danielle Rioux), Monika (Richard Capolla), Catherine (André La Haye), Benoît (Michèle Lejeune) et Alain (Jacinthe Robert); ses sœurs: Hélène (feu Jacques Prémont) et feu Charlotte (1998) ainsi que son frère André (Marie Bourgeois); ses quinze petits-enfants estimés: Florence et Adèle Gingras, Charles-Albert et Rachel Rioux-Risi, Mariel et Béatrice Capolla, François, Sophie et Marie Anne La Haye, Jean-Philippe, Anne et Camille Risi, Lydia, Alice et Gabriella Risi ainsi que ses trois arrière-petits-enfants: Isabel, Arthur et Luis; plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis le pleurent dont son ami de jeunesse Pierre Lesage (Marcelle Couture), son grand ami Albert Gobeil et ses cousins et cousines de France et de Suisse. La famille remercie le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de la résidence Jazz, à Sainte-Foy, pour les bons soins qui lui ont été prodigués et leur réconfortante bonté. Marcel Risi fut un époux, un père, un frère et un ami bienveillant. Généreux, disponible et soucieux d'autrui, il accorda sans compter son appui à ses proches comme aux étrangers. Homme de sciences et engagé, il a mené une belle carrière dans la Fonction publique québécoise en multipliant des réseaux facilitant la libre circulation d'idées novatrices. Il laissa aussi sa marque en servant ses concitoyens comme conseiller municipal de la ville de Sainte-Foy et la communauté chrétienne dans les paroisses de Saint-Louis-de-France et Saint-Yves. Il apprécia les arts, notamment la musique symphonique et consacra ses heures de loisir à fabriquer de beaux meubles en pin et des magnifiques jardins. Il aima la vie, et surtout, il nous aima profondément, chacun et chacune pour qui nous étions." Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ". Khalil GibranVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université Laval - Pavillon Alphonse-Desjardins 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec, Qc Tél: 418 656-3292 Courriel: ful@ful.ulaval.ca Site web: www2.ulaval.ca/fondation/accueil.html et Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à tout autre organisme de votre choix. Il a été confié au