CASEAULT, Gaston



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé M. Gaston Caseault, époux de dame Denise Madore et en premières noces de feu Ginette Desgagnés, fils de feu Ludger Caseault et de feu Yvonne Gosselin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi de 11h30 à 13h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium F.X Bouchard inc.Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Mariette Breton), Jean-Guy, Yolande, Charles-Aimée (Gisèle Ruel), feu Rachel (Yvon Simard, Lucie Vézina), Lisette (Gilles Brindamour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Madore: Germaine, Lucille, Claude (Nicole Bouffard), Claudette (feu Guy Métivier), Robert (Diane Boucher); de la famille Desgagnés André; plusieurs neveux et nièces: Johanne, Claude et Sylvie Caseault; Jean, Chantal et Renée Caseault; Guylaine, Mario et Barbara Caseault; Murielle Breton; Lyne, Martine et Isabelle Simard; Pascal et Julie Brindamour; Bruno et Sylvie Boutet; Grégory Madore; Cynthia Métivier; François Madore et Sarah-Claude Trottier et leur conjoint(e); ses neveux et nièces et la famille Desgagnés ainsi que les cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères: Réginald (Cécile Auclair), Lionel (Huguette Faucher), Jean-Paul, Raymond, et sa sœur Rachel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.org