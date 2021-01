KIROUAC, Thérèse



À l'Hôtel le Concorde, Québec, le 10 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée des suites de la Covid dame Thérèse Kirouac. Née à Québec, le 25 mars 1931, elle était la fille de feu dame Léontine Marois et de feu monsieur Émile Kirouac. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles le jeudi 10 juin 2021 13 h. Madame Kirouac laisse dans le deuil sa fille Hélène Roy; ses petits-enfants: François Grenier (Sylwia Rotbart), Jean-Philippe Grenier (Émilie Hogue), Pierre-Luc Grenier; ses arrière-petits-enfants: Filip, Sara-Jade, Nelly; sa soeur Simone (feu Laurent Masson); ses frères: feu Roland (feu Mariette Pouliot), feu Raymond (feu Jeannette Robitaille Côté), Gabriel (feu Jeannine Simard), Jean-Marie (feu Aline Montmigny), feu Henri (feu Yvette Lapointe); ses nièces: Marie Kirouac, Linda Kirouac, Julie Kirouac; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement l'infirmière Myriam Croteau Thomassin et l'urgentologue Antoine Bergeron pour leur présence à son chevet ainsi que le personnel du Centre d'hébergement Limoilou pour leurs années de bons soins. Les funérailles sont sous la direction de