CROTEAU, Claude



Au CHUL, le 8 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Claude Croteau, époux de dame Micheline Vallée, fils de feu Wilfrid Croteau et de feu Gertrude Langlois. Il demeurait à Québec.Outre son épouse dame Micheline Vallée, il laisse dans le deuil ses fils : Patrick (Anick Ouellet), Christian (Karine Lavoie); ses petits-enfants : Vincent, Anne, Olivier, Marianne; son frère et ses sœurs: feu Yolande (feu Rénald Trudel), André (Murielle Dion), Marthe (Gilles Couture); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Vallée : Jean-Yves, Guy (Ginette Sabourin) et Pierrette (Jacques Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc) G1K 5Y9, 418 657-5334.