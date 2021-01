LAPRISE, Jean-Claude



Au CHSLD St-Antoine, le 5 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Laprise. Il était le fils de feu madame Simone Beaudoin et de feu monsieur Henri Laprise. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Paul-Henri (Marie Monnier), Denise (Jean-Marc Desrosiers), Michel (Monique Clavet), et Jean-Marie. Il était le frère de feu Aline (Yves Alain) et de feu Louisette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et un très grand ami Jean-Paul Havard et sa conjointe Louisette Roberge. Jean-Claude a eu une longue carrière comme professeur de Badminton pendant laquelle il a enseigné à de nombreux joueurs qui ont eu du succès, en autre Johanne Falardeau qui a reçu la médaille d'or en 1982 au Jeu du Commonwealth. Il fut entraineur de l'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval et nommé " Membre du Temple de la renommée du Badminton ".La famille remercie sincèrement le personnel du 4e étage du CHSLD St-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com.