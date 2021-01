PINEAULT, Laurentien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 janvier 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Laurentien Pineault, conjoint de feu dame Rose-Aimée Dubé. Il était le fils de feu dame Zélie Tremblay et feu monsieur Pierre Pineault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Johanne Fournier), Roger (Guylaine Turcotte), Denise (Ghislain Bérubé) et Mario (Guylaine Bérubé); ses petits-enfants: Marie-Ève, Frédérick, Caroline, Stéphanie, Pierre-Alex, Alexia, Pascal et Vincent; ses arrière-petits-enfants: Maxim Alexy, Anaïs, Lohan, Noubia, Laurent et Lilou; ses frères et sœurs: feu Éveline, Zita, Marguerite, Marie-Laure, feu Cyrille, Madeleine, feu France, Claude et Marcel; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.