CÔTÉ, J.-Alphonse



Au CHUL de Québec, le 27 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Alphonse (J.A.) Côté. Il était l'époux de madame Micheline Martel, et le fils de feu madame Dorilla Boulanger et de feu monsieur Émile Côté. Natif de Victoriaville, il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Martel; ses enfants : René (Sylvie Thériault), Nancy (Jean Leblanc), Liane (Carol Girard) et France (Guy Vaillancourt); ses petits-enfants : Maxime (Jennifer Desbiens), Frédéric, Audrey, Kassie, Mélina, Gabrielle, Cyril, Arianne, Chloé, Alicia, Émilie, Sophie, et leurs conjoints(es); son arrière-petite-fille Félicie; ses frères et sœurs : Marie-Ange, Jean-Paul, Marie-Claire, Angèle (Michel Morasse), Pierre (Suzanne St-Pierre) et Claude; ses belles-sœurs de la famille Martel : Pierrette, Françoise (Jacques Roy), Colette et Élisabeth, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, et ses nombreux(ses) amis(es). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam