BILODEAU, Jeannine



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 5 janvier 2021, est décédée à l'âge de 89 ans, dame Jeannine Bilodeau, épouse de feu Gérard Cloutier. Elle était la fille de feu Amédée Bilodeau et de feu Irma Vézina.La famille vous accueillera à la, de 13h30 à 14hElle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Yolande (Pierre Guillot), Micheline (feu Charles Lyonnais) et Pierre (Nicole Gignac). Elle est allée rejoindre sa sœur Pauline (Hector Rémy) et son frère Jean-Marc (Lise Bussière). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Fibrose kystique, 277-2750, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1V 1V6, 418 653-2086.