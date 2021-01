NOËL, Julia



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée Mme Julia Noël. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Noël et de feu Amanda Marcoux. Elle demeurait à Sainte-Marie de Beauce.Elle laisse dans le deuil sa sœur: Laurienne Noël, ainsi que ses demi-frères: André et Joseph Hébert. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Roland, Hector, Lucienne (feu Léonidas Thibault), Laurette et Jeannine. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Kennedy à Lévis ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/