NADEAU, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2021, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé madame Rita Nadeau, épouse en premières noces de feu Maurice Gosselin et en secondes noces de feu Jean-Marie Gagnon, fille de feu madame Ophilia Sylvain et de feu monsieur Ludger Nadeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Maryse Leblond), Sylvie (René Grenier) et Benoît; ses petits-enfants: Geneviève Gosselin, Anne Grenier-Pentecost et Guillaume St-Laurent; ses deux arrière-petits-enfants: Summer et Autumn; ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Jean-Claude Taillon), feu André, feu Gilberte (André Harbour), Ghislaine, Raynald, Paul (feu Lucille Lachance), Ginette (Jacques Bilodeau), feu Serge (Solange Lachance) Michel et Jacques (Lucie Boisvert); ses belles-sœurs de la famille Gosselin: Louisette et Germaine; de nombreux neveux et nièces des familles Nadeau, Gosselin, Gagnon et Sylvain, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca