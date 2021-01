BERGERON, Fernande Fortier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Fernande Fortier, épouse de feu monsieur Jean-Marc Bergeron. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : ses enfants: Jean-Guy (Louise Daigle), Lisette; ses petits-enfants adorés : Annie (David Hamel) et Joey; sa sœur Alfredine (Gérard Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs : Amélia Bolduc (feu Paul-Antoine Fortier), Anne-Marie Pruneau (feu Alfred Fortier) et Rosilda Martineau (feu René Fortier), Madeleine Genest (feu Napoléon Bergeron). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés : feu Eva (feu Paul Beaurivage), feu Florianne (feu Georges-Étienne Plante), feu Alphonse (feu Marie-Anna Dubois), feu Léonidas (feu Simone Bélanger), feu Jeanne-Irène (feu Alcide Gourde), feu Germaine (feu Roger Roberge), feu Lucille (feu Nicolas Dubois), feu Jeannine (feu Maurice Demers); de la famille Bergeron : feu Anita (feu Gérard Bouchard et feu Émile Côté), feu Cécile (feu Alonzo Vermette), feu Marie-Blanche (feu Hector Auger), feu Marie-Jeanne (feu Émile Duperron), feu René (feu Étiennette Masse), feu Simon (feu Lilianne Croteau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa sœur Alfredine, sa nièce Hélène Dupont et au personnel du Château Bellevue et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6. https://www.diabete.qc.ca/fr/