VACHON, Rita



À l'Hôpital St-Sacrement, le 4 janvier 2021, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Rita Vachon, fille de madame Eva Audet et de monsieur William Vachon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Roch (Eunice Richard), Nicole et Gaétan (Nicole Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Fernande (Gérard Gagné), feu Roland (Jacqueline Sergerie), feu Jenna, feu Rosaire (Janine Lapointe), feu André (Jacqueline Boily), feu Laurent (Eliane Basque), feu Colette, feu Gabrielle, feu Henri (Lisette Fortin), Marie Leblanc) feu Gilles (Lise Boisvert). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ ou à L'Association des implantés cochléaires du Québec, 5100, rue des Tournelles, bureau 130 Québec G2J 1E4 Qc Téléphone: 418 623-7417 Télécopieur: 418 623-7462 Courriel: aicq@bellnet.ca Coordonnatrice: Diane Harton https://aicq-cochleaire.org/donations/faire-un-don/