MIGNAULT

Thérèse Lévesque Laplante



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 11 janvier 2021, est décédée à l'âge de 92 ans et 10 mois, Mme Thérèse Lévesque, épouse de feu M. Horace Laplante et en secondes noces de feu M. Maurice Mignault; fille de feu Mme Marie-Louise Gagnon et de feu M. Louis-Paul Lévesque. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint- Pascal, Kamouraska.. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine et Jean-Yves Laplante (Hélène Kettler); ses petits-enfants: Carl-Anthony Winner, Charlotte (Alexis Fostier) et Caroline Laplante; les filles de Maurice: Diane (Gilbert Bélanger) et Denise Mignault; ses petits-enfants: Amélie (Mathieu Gallant), Sébastien (Vanessa Robichaud), Étienne (Tiffanee Goebel) et Mathieu-Olivier Bélanger (Marie Fallon) et Alen Hugues (Valérie Pronovost-Lapointe); ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Lucienne. Sont aussi attristés par son départ de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents des familles Lévesque, Laplante et Mignault ainsi que ses ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à Parkinson Québec 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6. La direction des funérailles a été confiée à la