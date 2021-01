BOURDAGES, Daniel



C'est avec un immense chagrin que je vous annonce que le 31 décembre 2020 au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédé mon héros, l'homme de ma vie des 37 dernières années, Daniel Bourdages. Il était le fils de feu madame Émérentienne Bujold et de feu monsieur Pierre Bourdages. Il était le frère de feu Pierre-Yvan Bourdages. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa tendre et aimante épouse, Hélène Royer, sa fille Jade (feu Sylvain Flamand), ses petits-enfants : Darragh et Charlie, ainsi que la mère de Jade : Céline Lafleur. Il laisse dans le deuil sa belle-maman adorée Colette Vaillancourt (feu Jean-Paul Royer) ainsi que ses sœurs : Gaétane et Rose-Anne et ses frères : Michel et Luc, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Bourdages et Royer, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Daniel désirait nous laisser ces quelques mots :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de sang à Héma-Québec ou un don à la Fondation Héma-Québec, 4045, Boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Québec, H4R 2W7,www.hema-quebec.qc.ca. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Lac St-Charles.