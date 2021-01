Carey Price s’attend à beaucoup du Canadien

À 33 ans, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a confiance. Plus que jamais.

«J'ai gagné beaucoup en expérience au fil des années. J'ai eu la chance de jouer avec des coéquipiers formidables. Ils m'ont aidé à devenir celui que je suis aujourd'hui. Je veux maintenant faire la même chose avec les jeunes», a révélé le gardien du Tricolore, dans une entrevue accordée à Patrick Lalime et qui sera diffusée avant la rencontre opposant le Canadien aux Oilers d’Edmonton, samedi soir, à la chaîne TVA Sports.

Price n'est d'ailleurs pas le seul à être optimiste pour la suite chez le club montréalais. Il estime qu'une belle chimie est en train de s'installer au sein de l'équipe.

«Tout le monde est très excité et très motivé. Nous avons eu un bon camp d'entraînement. Le niveau de confiance est très élevé dans le vestiaire.»

Les nombreux ajouts effectués par le directeur général Marc Bergevin lors de la saison morte ont contribué à augmenter ce sentiment de confiance. Le gardien est particulièrement emballé par la brigade défensive de sa formation.

«Notre groupe de défenseurs est solide. Ils sont robustes, mais ils sont également rapides et ils bougent bien la rondelle.»

AFP

Une arrivée qui fait du bien

En ce qui concerne son nouveau partenaire devant le filet, Price n'a que du positif à dire. Il soutient que l'acquisition de Jake Allen sera très bénéfique en prévision du calendrier chargé de la Ligue nationale.

«Jusqu'à maintenant, tout se passe bien et je crois que notre relation va continuer à se développer tout au long de la saison. Jake travaille très fort et il fait les choses de la bonne façon. Il sera en mesure de nous aider et il pourra jouer un rôle important pour nous.»

Les nombreux matchs que devront disputer les équipes en peu de jours n'inquiètent pas celui qui a récolté 27 victoires au cours de la dernière saison régulière. Selon lui, de nouvelles rivalités pourraient se créer et les partisans vont en profiter.

«Ce sera comme de courtes séries. Le fait de jouer plusieurs matchs consécutifs contre la même équipe va donner du hockey intense. Ça va ressembler aux éliminatoires.»