Chiasson voit une équipe plus sérieuse

En juin dernier, lorsque les dirigeants de la LNH ont annoncé que 12 équipes par association seraient admises au tournoi éliminatoire, plusieurs ont sourcillé par crainte de voir des équipes qui, en temps normal, en auraient été exclues se faufiler dans les séries éliminatoires.

Ces personnes avaient vu juste. Tant du côté de l’Est que de celui de l’Ouest, l’équipe s’étant classée au 12e rang a eu le dessus sur celle qui occupait la cinquième position.

À Edmonton, l’élimination des Oilers face aux Blackhawks en quatre matchs (série 3 de 5) a eu l’effet d’une claque au visage, peut-être même de deux. En tout cas, elle a réveillé bien du monde.

Rendu disponible par visioconférence, Alex Chiasson estime qu’une ambiance un peu plus sérieuse règne désormais dans l’entourage de l’équipe.

« La majorité des joueurs sont revenus à Edmonton à la mi-novembre ou au début du mois de décembre. On a eu l’occasion de revenir sur le sujet », a raconté Chiasson, qui amorce sa troisième campagne avec les Oilers. « On pense qu’on a tous les ingrédients pour connaître du succès. C’est notre état d’esprit qu’il faut changer », a-t-il poursuivi.

Leadership contagieux

Photo AFP

On ignore si le changement d’attitude qui tend à s’opérer au sein de la troupe edmontonienne s’apparente à celle qui s’était exercée chez les Capitals de Washington, avec qui Chiasson a remporté la coupe Stanley en 2018, mais il semble que le noyau de l’équipe ait gagné en maturité.

« Dans le vestiaire, Connor [McDavid], Leon [Draisaitl] et les autres gars qui ont un impact sur l’équipe ont franchi une autre étape. Quand ces joueurs se lèvent ou qu’ils montrent l’exemple par leur façon de travailler, ça devient contagieux », a expliqué l’athlète de 30 ans.

« Pour un gars comme moi, qui suis un peu plus vieux, qui ai fait partie de quelques équipes et qui ai eu la chance de gagner la coupe, c’est spécial de voir des joueurs avec beaucoup de talent faire un pas de plus au niveau du leadership. »

Un régulier de l’attaque massive

Photo AFP

Acquis sur le marché des joueurs autonomes dans les mois qui ont suivi sa participation à la conquête du précieux trophée, Chiasson en est à la dernière année de son deuxième contrat avec les Oilers.

Après avoir connu la meilleure saison de sa carrière en 2018-2019 (22 buts, 16 passes, 38 points), l’athlète originaire de Montréal est retombé, l’an dernier, à une production plus près de son rythme normal (11 buts, 13 passes, 24 points).

Son temps de jeu a suivi la même tangente, passant de 16 min 58 s par match à un peu plus de 13 minutes. Avec les acquisitions effectuées par Ken Holland durant l’entre-saison et le retour de Jesse Puljujärvi, l’utilisation qu’en fera Dave Tippett risque de demeurer similaire.

« C’est l’histoire de ma carrière. J’ai toujours été un gars qui ne tient rien pour acquis, qui doit travailler pour mériter ses minutes et ses situations de match », a indiqué celui qui avait été un choix de 2e tour (38e au total) des Stars en 2009.

« Sur le plan personnel, tu veux toujours obtenir le plus de minutes possible sur la glace. Par contre, si mon temps de jeu baisse, mais que j’ai toujours un impact sur les performances de l’équipe, et que ça lui donne une chance de gagner, c’est encore mieux. Je l’ai vécu une fois [à Washington], c’est un sentiment spécial. »

Jusqu’ici, son entraîneur mise sur lui pour l’attaque massive. Il est l’un des quatre attaquants des Oilers à avoir vu de l’action pendant plus de cinq minutes par match en supériorité numérique (5 mins 22 s). Les autres sont McDavid (6 mins 14 s), Draisaitl (6 min 10 s) et Nugent-Hopkins (5 min 28 s). Tippett a donc toujours foi en ses talents de marqueur.