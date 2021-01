COVID-19 : Pfizer annonce des retards de livraisons des vaccins limités à une semaine

PARIS | Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, a annoncé samedi un «plan» qui doit permettre de limiter à une semaine les retards de livraison du vaccin contre la COVID-19, alors que l’Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant «trois à quatre semaines».

«Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d’augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre», ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

«Nous reviendrons au calendrier initial de livraisons à l’Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier, avec une augmentation des livraisons à compter de la semaine du 15 février», ont ajouté les deux groupes.

«Pour ce faire, certaines modifications des processus de production sont désormais nécessaires», ont indiqué les deux partenaires.

Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, avait averti vendredi de façon inopinée qu’il n’allait pas être en mesure, jusqu’à début février, de fournir aux pays de l’UE les quantités hebdomadaires auxquelles il s’était engagé.

Berlin avait évoqué une baisse de cadence «pour trois à quatre semaines».

Dans leur dernier communiqué, Pfizer et BioNTech indiquent que leur usine de Puurs «connaîtra une réduction temporaire du nombre de doses délivrées dans la semaine à venir».