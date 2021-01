DROLET, Andrée



À l'Hôpital Général de Québec, le 2 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Andrée Drolet, épouse de André Hamel. Elle était la fille de feu dame Lauretta Blondeau et feu monsieur Émile Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses enfants: Nancy (François Mecteau) et Patrick (Mélanie Langevin); ses petits-enfants: Sabrina Jobin (Lary Dorval-Tardif), Frédérique et Catherine Hamel; ses frères et sœurs: Robert (feu Raymonde Dion), Pierre (Rita Julien), Lise (feu Raynald Ampleman), Jocelyne (Serge Renaud) et Hélène (Luc Pépin); ses belles-sœurs: Aline Hamel (feu Richard Pépin), Adrienne Paradis (feu Robert Hamel) et Constance Brière (feu Camil Hamel); ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Roberge ainsi que celui de l'Hôpital Général de Québec, plus spécifiquement madame Caty Boudreault, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél.: ( 514) 861-9227 ou sans frais: 1-888-766-226. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.