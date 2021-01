LEVASSEUR, Josette Plamondon



À la résidence Le Boisé, le 10 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Josette Plamondon, épouse de feu monsieur Roland Levasseur, fille de feu Raymond Plamondon et de feu Laurentine Plamondon. Elle demeurait à Québec.Elle nous a quittés pour rejoindre son beau Roland. Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Judith (Nelson Roland), Marie- Josée (André Guy Sauvageau), Claude (Michelle Paquet) et Lucie (Denis Beaulieu); ses petits-enfants: Raymond Roland (Yvonne Zhang), Nicholas Roland (Meghan Payeur), Francis Roland, Étienne Massicotte (Ann-Frédérick Guay), François Massicotte (Carolyn Buteau), Sophie Massicotte (Benoît St-Ours), Charles-Olivier Levasseur (Samantha Labonté), Rose-Émilie Levasseur (Charles Lafortune-Gagnon) et Éloïse Levasseur (Sarah Bolduc); ses arrière-petits-enfants: Josephine, Aurélie, Anaëlle, Jacob, Zoey, Laurianne, Juliette, Léane, Rose, Antoine, William, Iris et Arthur; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de la résidence Le Boisé particulièrement au 3e Clairière pour leur dévouement et les bons soins prodigués, de même que le personnel du 5e Château de la résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.