Deuxième tour des séries de la NFL: jeunes loups et vieux routiers au poste de quart-arrière

D’un côté, la Conférence américaine, avec quatre quarts-arrières âgés de 25 ans et moins dans le carré d’as. De l’autre côté, la Conférence nationale avec trois quarts-arrières qui représentent fièrement la ligue du vieux poêle. Le deuxième tour des séries dans la NFL promet de plaire autant à la nouvelle génération de partisans qu’à celle de la première heure.

La dualité à la position de quart-arrière entre les deux conférences est fascinante. Dans l’Américaine, où Josh Allen, Lamar Jackson, Baker Mayfield et Patrick Mahomes prétendent toujours aux grands honneurs, la moyenne de 24 ans et 345 jours constitue un record de jeunesse pour le deuxième tour des séries.

Au contraire, dans la Nationale, la moyenne supérieure à 37 ans est aussi un record, mais à l’autre bout du spectre. C’est sans compter que le pivot partant des Rams, Jared Goff, n’a que 26 ans et fait quelque peu baisser cette moyenne vénérable.

Les quatre quarts-arrières de la Conférence américaine totalisent 11 départs en séries, dont cinq pour Patrick Mahomes à lui seul. Dans l’autre conférence, Tom Brady revendique 42 départs en séries, tandis qu’Aaron Rodgers en compte 18 et Drew Brees, 17. Goff fait figure de jeune loup avec cinq départs éliminatoires derrière la cravate.

Toujours dans cette conférence des vieux de la vieille, l’expérience se traduit aussi par un total de 12 présences au Super Bowl.

Une tendance forte

La tendance est sans contredit à la jeunesse dans la Conférence américaine. En plus des Mahomes, Allen, Jackson et Mayfield qui sont toujours en vie, d’autres jeunes poussent derrière.

Les Dolphins (Tua Tagovailoa), les Bengals (Joe Burrow), les Chargers (Justin Herbert) et les Texans (Deshaun Watson) sont tous dotés de quarts-arrières choisis en première ronde et qui sont actuellement âgés de 25 ou moins.

Les Jets misent aussi sur un candidat qui cadre dans cette catégorie en Sam Darnold, mais son avenir à New York est incertain. L'équipe détient le deuxième choix au total et risque de se tourner vers un autre jeune quart-arrière. Il faut ajouter les Jaguars à cette liste, eux qui tenteront de relancer leur franchise avec Trevor Lawrence au repêchage.

Dans la Conférence nationale, le seul jeune pivot en voie de devenir un joyau est Kyler Murray, avec les Cardinals. Daniel Jones (Giants) ne semble pas sur le point de se hisser parmi la crème des jeunes fleurons de 25 ans et moins, tandis qu’il est trop tôt pour se prononcer sur Jalen Hurts à Philadelphie.

Bon spectacle

En ce deuxième tour des séries, ce contraste entre les deux conférences n’est que du bonbon. Une confrontation entre les légendes Drew Brees et Tom Brady attire les projecteurs parce que les deux ont mené des carrières exemplaires et sont encore capables de grandes choses.

Le fait que Tom Brady ait lancé 40 passes de touché cette saison, à 43 ans, est tout simplement remarquable. Ça défie toute logique et ça donne (presque) envie de se nourrir éternellement aux lentilles, aux avocats ou aux smoothies aux betteraves et graines de lin.

Et que dire de la saison pharaonique du grand maître Aaron Rodgers, à 37 ans? Le voir opérer l’attaque des Packers, c’est un régal pour tout amateur.

Il n’en demeure pas moins que malgré la présence de tous ces futurs membres du Temple de la renommée, la ligue a besoin de l’armada de jeunes quarts qui se battent actuellement pour gagner leur place au soleil dans la Conférence américaine.

Si Mahomes jouit déjà de cette notoriété, il n’entend pas en rester à un titre de champion. Mayfield a été le tout premier choix en 2018 et les Browns sont le coup de cœur d’une nation après leurs années de misère. Quant à Allen et Jackson, ils sont ce que la NFL offre de mieux, deux quarts-arrières multidimensionnels qui peuvent être aussi spectaculaires par la course que la passe.

Les jeunots n’ont pas fini de faire parler d’eux. Quand la relève va, tout va.

Les séries se poursuivent

Le premier tour éliminatoire est déjà derrière et une épuration naturelle s’est faite du même coup. Maintenant, place aux gros canons que sont les Chiefs et les Packers, en plus des survivants de grande qualité de la première ronde. À l’enjeu, des places pour les deux finales de conférence la semaine prochaine. Ça commence à sentir le Super Bowl!

SÉRIES 2e TOUR

SAMEDI

16h35: LA Rams à Green Bay PACKERS

20h15: Baltimore à Buffalo BILLS

DIMANCHE

15h05: Cleveland à Kansas City CHIEFS

18h40: Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans BUCCANEERS

RÉSULTATS

LES CHOIX DU JOURNAL

Rams de Los Angeles (10-6) vs Packers de Green Bay (13-3)

DES FORCES À L’OPPOSÉ

La superbe défensive des Rams a montré qu’elle peut remporter un match presqu’à elle seule, samedi dernier, face aux Seahawks. Mais cette fois-ci, elle devra être parfaite pour contrer les élans offensifs des Packers, sachant que le meilleur joueur de l’équipe, Aaron Donald, est blessé aux côtes et ne sera pas à 100%.

Donald a été limité à 30 jeux la semaine dernière. Il fera face à une ligne offensive beaucoup plus stable, même privée de David Bakhtiari, que celle des Seahawks. Difficile d’imaginer qu’il pourra être aussi dominant.

L’autre duel captivant risque de se passer entre le demi de coin Jalen Ramsey et le receveur Davante Adams. Ramsey a l’habitude d’éliminer de l’équation le meilleur receveur adverse, sauf que Adams est dans une classe à part et la lutte sera féroce. N’empêche que le quart-arrière Aaron Rodgers devra souvent regarder ailleurs et que le groupe de receveurs à Green Bay n’inspire pas la plus grande confiance. Tout de même, les Rams n’ont affronté qu’une attaque aérienne mieux classée que celle des Packers cette saison, soit celle des Bills, et ont perdu.

Même s’il advenait que l’attaque des Packers ne soit pas aussi explosive que d’habitude, celle des Rams risque d’être bien plus limitée. Le quart-arrière Jared Goff, déjà erratique, est clairement diminué par une fracture au pouce. Reste à voir si le porteur Cam Akers, un habitué des températures confortables du sud des États-Unis, pourra frapper un grand coup dans la froideur de la toundra.

Ma prédiction: Rams 20 Packers 27

Joueurs à surveiller:

Darious Williams, demi de coin (Rams): Jalen Ramsey reçoit tous les éloges dans la tertiaire des Rams, mais Williams est aussi extrêmement efficace. Avec Troy Hill, les deux devraient être fortement sollicités par Aaron Rodgers, qui les attaquera davantage que Ramsey.

Robert Tonyan, ailier rapproché (Packers): Les Rams ont connu des ennuis face aux ailiers rapprochés adverses cette saison en accordant sept touchés. Tonyan est dans l’ombre à Green Bay, mais a connu une saison étonnante avec 11 touchés.

Chiffre à retenir:

Aucune équipe dans la ligue n’a donné moins de points que les Rams cette saison au quatrième quart (3,8 points en moyenne).

Ravens de Baltimore (11-5) vs Bills de Buffalo (13-3)

DEUX ÉQUIPES SUR UNE LANCÉE

Que c’est difficile de voir clair dans une boule de cristal! Ces deux équipes jouent du gros football de séries depuis maintenant près de deux mois. Les Ravens ont en effet remporté leurs six derniers matchs en écrasant tout au sol, tandis que les Bills voguent sur une série de sept victoires en vertu des tours de magie de leur quart-arrière Josh Allen.

Sachant que Lamar Jackson est lui aussi en feu, ça promet! Dans la série de victoires, la défensive des Ravens n’a concédé qu’une seule fois plus de 17 points dans un match. Celle des Bills a provoqué 10 revirements durant son heureuse séquence.

À première vue, les Bills sont exploitables par la course, le pain et le beurre des Ravens. La semaine dernière, les Colts ont gagné 163 verges au sol contre eux. Sauf que le porteur Jonathan Taylor a été limité à 3,7 verges par course. L’an dernier, les Bills avaient limité Lamar Jackson à 40 verges au sol, mais le quart des Ravens avait eu raison d’eux avec trois passes de touché.

Sauf que contrairement à l’an dernier, Allen est métamorphosé et l’attaque des Bills regorge de munitions. Cette offensive est en effet passée du 23e au deuxième rang dans la ligue en un an. Évidemment, la défensive des Ravens en impose. Les Bills feront face une sixième fois à une défensive du top 10 cette saison. Jusqu’ici dans ces matchs, leur fiche est de 5-0 et Josh Allen a complété 71% de ses passes. Il excelle face au blitz, la spécialité des Ravens.

Ma prédiction : Ravens 27 Bills 30

Joueurs à surveiller :

Matt Judon, secondeur (Ravens): Judon a été le meneur chez les siens avec six sacs. Ce n’est pas une production monstre, mais par contre, il a frappé 21 fois les quarts-arrières adverses. C’est signe qu’il peut déranger.

Cole Beasley, receveur (Bills): Le receveur numéro un des Bills est bien sûr Stefon Diggs, mais face à un front défensif adepte du blitz, qui risque de se rendre rapidement à Allen, l’ailier inséré Cole Beasley risque d’être la valve de sécurité idéale. À l’intérieur, il est dominant.

Chiffre à retenir :

À ses sept derniers matchs, le porteur recrue des Ravens, JK Dobbins, a enregistré au moins un touché au sol. Il a récolté six verges par course cette saison.

Browns de Cleveland (11-5) vs Chiefs de Kansas City (14-2)

UN TITRE À DÉFENDRE

C’est l’entrée en scène des champions en titre, contre des rivaux qui n’ont pas le moindre complexe dans le rôle de négligés. Les mêmes bons vieux Browns? Surtout pas!

Qu’ils gagnent ou s’inclinent face aux Chiefs, les Browns ont déjà fermé le clapet de bien des dénigreurs. Même si les Chiefs forment une équipe supérieure, ils ne peuvent se pavaner. Ils n’ont pas gagné un match par huit points ou plus depuis le 1er novembre.

Il y a aussi la défensive, qui accorde 122,1 verges au sol par match et qui fera face au tandem de porteurs le plus redoutable du circuit en Nick Chubb et Kareem Hunt. Ils sont loin d’être seuls à faire le boulot à l’attaque. La défensive des Chiefs n’a rien d’impénétrable, mais elle est de nature opportuniste (22 revirements). Sauf que depuis le 1er novembre, Baker Mayfield n’a lancé qu’une seule interception.

C’est défensivement que le bât blesse. Les Browns n’ont pas la tertiaire pour rivaliser avec la vitesse des Chiefs. Outre Denzel Ward, c’est mince. Ils devront doubler Tyreek Hill pour éviter le long jeu qui tue, mais c’est Travis Kelce qui risque de s’approprier le milieu du terrain. Ni les secondeurs ni les maraudeurs des Browns ne peuvent contenir ce monstre. Au sol, difficile de dire si Clyde Edwards-Helaire jouera, mais au pire, Le’Veon Bell prendra le relais. Les Browns ont connu leur moment de gloire, mais jamais les Chiefs ne joueront un match aussi atroce que les Steelers l’ont fait il y a une semaine.

Ma prédiction: Browns 23 Chiefs 34

Joueurs à surveiller:

Myles Garrett, ailier défensif (Browns): Garrett n’est plus le même depuis qu’il est revenu au jeu après son épisode de COVID-19. Il comptait 9,5 sacs du quart avant et 2,5 depuis.

Mecole Hardman, receveur (Chiefs): Hardman est loin d’être le receveur le plus complet des Chiefs, mais sa vitesse tue. Sur les retours de bottés, il peut changer un match à tout moment.

Chiffre à retenir:

Lorsqu’il revient d’une semaine de congé, l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, montre une fiche de 23-3. Depuis qu’il dirige Patrick Mahomes, cette fiche est de 6-0 dans le contexte.

Buccaneers de Tampa Bay (11-5) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (12-4)

DUEL DE LÉGENDES

Finir le week-end avec un premier duel à vie en séries entre Tom Brady et Drew Brees, c’est difficile de demander mieux. Les deux vénérables quarts-arrières pourraient en être à leur dernier affrontement, avec les rumeurs de retraite pour Brees qui se font persistantes.

À ce jour, Brees a eu le dessus sur Brady dans cinq de leurs sept duels en saison régulière, mais ce match, c’est beaucoup plus que la présence de deux des plus grands quarts de l’histoire.

Pour les Buccaneers, c’est l’occasion de venger leurs deux revers sans équivoque encaissés par 34-23 et 38-3 face aux Saints cette saison. La tâche ne s’annonce pas facile. Depuis qu’il est en poste l’an dernier comme pilote des Buccaneers, Bruce Arians n’est toujours pas parvenu à mener son équipe à la victoire face aux Saints, et ce, en quatre tentatives.

Lors des deux matchs plus tôt cet automne, Tom Brady a lancé cinq interceptions. En séries, ce n’est pas le même Brady qui va se présenter. Dans les cinq derniers matchs, l’attaque des Bucs n’a fait cadeau que de deux revirements et elle est beaucoup mieux rodée.

Défensivement, les deux équipes misent sur des fronts capables d’appliquer la pression et des tertiaires opportunistes. Le jeu au sol n’est pas un facteur contre ces deux défensives, ce qui fera en sorte que Brees et Brady devront s’illustrer.

J’ai misé souvent contre Brady en séries. J’ai souvent regretté ce choix. En ce moment, il joue comme le plus jeune humain de 43 ans de tous les temps.

Ma prédiction: Buccaneers 33 Saints 31

Joueurs à surveiller:

Tristan Wirfs, bloqueur (Buccaneers): Le choix de premier tour des Bucs au printemps dernier n’est aucunement intimidé. Il a brillé face à la ligne défensive solide de Washington et il devra en faire autant avec Cameron Jordan dans les pattes.

Marcus Lattimore, demi de coin (Saints): Les batailles entre Marshon Lattimore et le receveur étoile Mike Evans sont devenues épiques. Lattimore a limité son rival à une réception ou moins dans trois matchs.

