JULIEN, Patrice



Dans le confort de son foyer, le 2 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Patrice Julien, entouré de sa chère épouse Jacqueline Lapointe. Homme de famille, de foi, de résilience et de compassion, tout au long de sa vie, il s'est impliqué bénévolement dans différents organismes communautaires.Fils de feu Henri Julien et Raymonde Langlois, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses deux fils bien-aimés et ses belles-filles : Marco (Marlène Buteau), Steve (Josiane Godin); ses petits-enfants adorés : Marie Pier (Jonathan Giguère), Kim, feu Mérédith, Éliam, Jason (Mélissa Bourgeois); son arrière-petit-fils adoré : Jackson; ses frères et sœurs : Paule (Laval Labbé), Jean (feu Hélène Labadie), feu Rita (Roger Lejeune), feu Rodrigue (feu Yolande Simard), feu Georges (Huguette Thériault), feu Henriette (feu Gaston Moisan), feu Murielle (Pierre Bourdeau), feu Claude (Cécile Gagnon), feu Michel (Nicole Jean); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe : Paul (Rita Côté), feu Germain (feu Normande Thivierge), Cécile, feu Gérard (Mariette Bédard), Noëlla (Gabriel St-Pierre), Noël (feu Rachel Trépanier), feu Jacques (Henriette Lacroix), Viateur, feu Normand (Danielle Paquette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux amis(es) et voisins(es). La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le Dr Stéphanie Cloutier et le personnel des soins palliatifs du CLSC de la 76e rue à Charlesbourg. Un merci spécial au Dr Anne Hébert (médecin de famille) pour son soutien et son dévouement et à son fidèle ami et accompagnateur spirituel l'abbé Roger Labbé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des étoiles (La santé des enfants par la recherche) 300, Berge-du-Canal, bureau 317, Lachine (Qc) H8R 1H3, 1-800-665-2358.