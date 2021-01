LORTIE, René



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 12 janvier 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur René Lortie époux de madame Thérèse Dulac. Il était le fils de feu Philippe Lortie et de feue Alice Poulin. Il demeurait à Lévis (St-Jean-Chrysostôme), natif de Château-Richer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 fils: Frédéric (Valérie Roy) et Olivier (Odile Pelletier); ses petits-enfants adorés: Émilie, Florent, Henri, Charlie; ainsi que sa sœur Andrée. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dulac: Françoise (Gaby Deschênes), Louise, Maryse (Alain Lévesque), Denise (Denis Gosselin), Hélène (Jean-Marie Boutin), Marie-Claude (Serge Lemelin) et Michèle (Raymond Simard) ainsi que son filleul Jean-François Dulac-Lemelin, sa filleule Gina Laplante, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements particuliers à Louise et à ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa maladie. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec) G1M 3H6. Téléphone 418-527-0075, site Internet : https://parkinsonquebec.ca/. Les arrangements funéraires de monsieur Lortie ont été confiés à la