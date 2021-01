THERRIAULT, Georges



Au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur Georges Therriault, époux de madame Carmen St-Arnaud, il était le fils de feu monsieur Émile Therriault et de feu madame Juliette Boucher.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Paul Therriault (Simone Vigneault), Hélène Therriault et Dorothée Therriault, Bertrand Carrier (feu Lise Therriault), Jeanne Cyr (feu Gaston Therriault), Anita Levasseur (feu Marcel Therriault), Jeannine St-Arnaud (feu Paul-Émile Fraser), Denise Goyette (feu Jules St-Arnaud); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il était le frère ou le beau-frère de : feu Yvon Therriault (feu Ghislaine Beaulieu), feu Jean-Vic Therriault (feu Suzette Lessard), feu Raymond-Marie Therriault, feu Jules Therriault (feu Laurette Santerre), feu Gérard St-Arnaud (feu Flore Gervais), feu Louise St-Arnaud (feu Clément Lebel), feu frère Alphonse St-Arnaud (frère St-Gabriel), feu Sœur Simone St-Arnaud (Dominicaine de la Trinité), feu Jean-Paul St-Arnaud (feu Isabelle Baril), feu Patrice St-Arnaud (feu Gilberte Tessier), feu Jean-Baptiste St-Arnaud (feu Thérèse Dessureault). Un merci spécial aux infirmiers(ières) et préposés(ées) à la Résidence des Chutes ainsi qu'aux médecins, infirmiers et infirmières du Concorde pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du Diabète, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal, (Québec) G2A 1B6 ou à la Société de l'Alzheimer de Québec, 1040, Belvédère, bureau 312, Québec, (Québec) G1S 3G3