FORTIER, Hilaire



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Hilaire Fortier, époux de feu dame Laurette Asselin. Il demeurait à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans au printemps. Il est allée rejoindre sa fille Line (Pierre Paquet). Il laisse dans le deuil outre sa fille Martine (Michel Labrecque), ses petits-enfants : Émile Fortier Paquet, Roxanne (Simon Guillemette), Ludvik et Jayson Fortier-Lachance et leur père Maurice Lachance et ; son arrière-petite-fille Rosalie Guillemette ; une grande amie, Thérèse Charest ; ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur : Claudette (feu Jean-Pierre Turcotte), Monique (Gilles Blouin), feu Pierre (Anne Pouliot) ; ses belles-sœurs de la famille Asselin : feu Gilles (Marie-Paule Turcotte) et Lucina (feu Pierre-Paul Turcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666