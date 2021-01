Fascinant et terrifiant

Les crimes sordides du Night Stalker ont été portés maintes fois à l’écran au cours des trois dernières décennies... mais jamais de manière aussi terrifiante que dans le documentaire Le Traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en Californie.

Si le nom de Richard Ramirez ne vous est pas familier, son sobriquet – Night Stalker – l’est assurément davantage. Un des tueurs en série les plus médiatisés de l’histoire des États-Unis, il a tenu la Californie en haleine durant plus d’un an avec une cavale meurtrière laissant derrière lui une série de victimes n’ayant, de prime abord, aucun lien apparent.

Hommes, femmes, enfants... nul n’était à l’abri de ce prédateur nocturne jusqu’à son arrestation en août 1985. Au terme d’un procès tout aussi médiatisé, Richard Ramirez a été condamné à la peine de mort pour avoir commis 14 meurtres et 11 agressions sexuelles.

Témoignages poignants

Le réalisateur Tiller Russell remonte aujourd’hui le temps pour faire revivre l’impressionnante traque et les efforts déployés pour mettre la main au collet de l’insaisissable tueur avec Le Traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en Californie, désormais disponible sur Netflix.

Cette série documentaire, déclinée en quatre épisodes, s’articule ainsi principalement autour d’entrevues avec Gil Carrillo et Frank Salerno, deux policiers ayant mené l’enquête qui a conduit à l’arrestation du Night Stalker. Leurs propos sont appuyés par des images d’archives franchement saisissantes, voire troublantes, qu’on déconseille aux âmes plus sensibles.

La parole aux victimes

Mais aussi pertinents et intéressants soient-ils, ce ne sont pas les deux hommes de loi qui fournissent les moments les plus prenants du documentaire ; ce sont les victimes ayant réussi à échapper aux griffes du Night Stalker.

Car certes, les actes du Night Stalker sont ignobles et répugnants sur papier. Mais leur caractère sordide est décuplé lorsqu’ils sont racontés, entre autres, par une femme qui a subi l’innommable alors qu’elle n’était qu’une gamine.

Bref, Le Traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en Californie n’est pas destiné à tous les publics. Mais les fans du genre y découvriront une série documentaire à parts égales fascinante et terrifiante, qui captive davantage que n’importe quel œuvre de fiction du genre.

► Le Traqueur de la nuit : Chasse à l’homme en Californie est présentement disponible sur Netflix.