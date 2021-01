François Legault travaille pour que plus de cours reprennent en présentiel

Le premier ministre François Legault a indiqué samedi que son gouvernement est présentement en discussion avec la santé publique afin de permettre la tenue de cours en classe et à l’université.

• À lire aussi: Hausse spectaculaire des cours incomplets au cégep

• À lire aussi: Des jeunes au bout du rouleau avec la COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: le Québec compte 2225 nouveaux cas pour la journée d’hier et 67 nouveaux décès

«J'espère pouvoir vous revenir bientôt avec de bonnes nouvelles», a écrit le premier ministre sur sa page Facebook.

François Legault dit être conscient des impacts néfastes de la pandémie sur la santé mentale des étudiants, ce qui l’amène à croire que plus de cours en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, donneraient un peu d’oxygène aux jeunes.

Actuellement, le cursus scolaire au cégep et dans les universités se fait presque exclusivement en ligne en raison des directives de la santé publique.

Seuls les cours qui ne peuvent se faire à distance, comme les laboratoires, ont toujours lieu sur les campus.

Les bibliothèques sont également toujours ouvertes.

Suivre les consignes sanitaires

Même s’il souhaite que plus d’activités académiques se déroulent sur place, le premier ministre Legault a tenu à rappeler aux jeunes l’importance de suivre les consignes sanitaires, bien que ce groupe d’âge soit très peu susceptible de développer des complications à cause de la COVID-19.

«Je vous demande de faire particulièrement attention aux personnes de plus de 65 ans qui sont vulnérables aux pires symptômes de la COVID. Si on joue en équipe, si tout le Québec respecte les règles, on va y arriver», a-t-il soutenu.